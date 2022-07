A Lonigo inizia oggi la Festa di San Giacomo

Musica, spettacolo e buon cibo: tutto questo da oggi venerdì 22 luglio fino a domenica 24 luglio a Lonigo, per la Festa di San Giacomo. L’evento, organizzato dal Comune di Lonigo con Proloco, Gruppo Giovani e Confcommercio, si terrà al Parco Ippodromo oggi, domani e domenica. Una tre-giorni di festa per giovani e famiglie, come spiega il consigliere delegato Simone Zampieri: “Tre serate di musica, con 3 proposte diverse per accontentare la più vasta platea possibile di pubblico. Apriremo stasera, a partire dalle 21, con Milk, un dj set hip hop con animazione, sabato sera sempre dalle 21 sarà la volta della musica commerciale con Bigodini e domenica spazio alla musica inedita di ben 5 band locali”. Ma non solo, al Parco Ippodromo verrà installato anche un luna park (che rimarrà anche il weekend successivo) e un’area food e drink animata dalle attività commerciali e artigianali locali. “L’amministrazione comunale ha voluto organizzare anche un paio di eventi in piazza Garibaldi – conclude Zampieri – ed è così che, con la Proloco, proporremo l’attesissimo Lonigo’s got talent sabato sera mentre domenica una suggestiva Cena sotto le stelle chiuderà il lungo weekend di festa”.