A Caldogno arriva l’assessore alla Gentilezza

Caldogno d’ora in poi avrà anche un assessore alla Gentilezza. Nel corso del Consiglio Comunale del 17 novembre, infatti, il sindaco Nicola Ferronato conferirà questa delega specifica a Rita Franco, già assessore all’Istruzione, Pari opportunità e Parità di Genere. «Questo atto non vorrà essere solo un messaggio simbolico – sottolinea il sindaco – ma sarà un incarico specifico concreto: il nostro gruppo ritiene infatti che sia fondamentale “seminare” gesti concreti di gentilezza, metterli in circolo affinché in una comunità già molto solidale come quella calidonense possano germogliare e coinvolgere attivamente sempre più persone». L’assessore Franco è entusiasta e onorata per questa nuova delega: «La gentilezza serve per guardare oltre noi stessi, oltre i confini e i muri, oltre le nostre culture e le nostre religioni. Perché solo focalizzando l’attenzione e le cure su ciò che abbiamo in comune, è possibile convivere serenamente».

La prima iniziativa concreta dell’Assessorato alla Gentilezza di Caldogno sarà realizzata in occasione della Giornata Mondiale degli Alberi, domenica 21 novembre, in concomitanza della quale l’Assessore all’Ecologia Paolo Meda ha indetto anche la Giornata Ecologica, con la raccolta rifiuti aperta a tutti i cittadini (ritrovo alle 9 presso l’info point Plastic Free di Piazza Europa). Oltre alla consegna a chi ne ha fatto richiesta dei 120 nuovi alberi gratuiti nell’ambito dell’iniziativa Ridiamo il Sorriso alla Pianura Padana, infatti, alle 10 l’assessore alla Gentilezza donerà un alberello ai genitori di ogni bambino nato nel 2021: un gesto gentile per dare ai piccoli il benvenuto, e per augurare loro di crescere sani e con la capacità di fare del bene al mondo, proprio come i piccoli alberi. «Quando guardiamo un albero il battito cardiaco rallenta, la pressione si abbassa, la parte primordiale del nostro cervello ci suggerisce subito: riparo, cibo, casa – ricordano gli assessori Franco e Meda -. È tra le fronde degli alberi infatti che la nostra specie ha mosso i primi passi, tra quell’accogliente grembo verde e umido che ci nutriva e ci teneva lontano dai predatori. Il dono dell’albero ai nuovi nati vuole promuovere la gentilezza come valore personale e sociale fondamentale, affinché il mondo diventi un posto sempre migliore dove vivere».