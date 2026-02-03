A caldogno cantieri da 10 milioni per un paese più efficiente

Gestire alcuni disagi oggi per beneficiare nel prossimo futuro di una rete di sottoservizi molto più efficiente, in particolare per quanto riguarda le connessioni, il sistema idrico e fognario e le reti di gas ed energia elettrica. Ammontano complessivamente a circa 10 milioni di euro i cantieri attualmente in corso e di prossima esecuzione ai sottoservizi che si sviluppano nel territorio di Caldogno. Si tratta di opere che non sono programmate, finanziate e gestite dall’Amministrazione Comunale, ma dai vari enti e società proprietari e gestori delle infrastrutture e dei servizi relativi a telecomunicazioni, energia, reti idriche e fognarie.

Gli interventi più diffusi riguardano la creazione della rete in fibra ottica per portare in tutto il territorio di Caldogno connessioni stabili e ad alta velocità. Entro la primavera verrà completato il cantiere di Open Fiber, finanziato con fondi PNRR, per la posa di un’infrastruttura in fibra ottica che raggiungerà 1444 abitazioni; una volta terminati gli scavi, verranno effettuati gli ultimi ripristini delle strade danneggiate e verranno posati i cavi. Nei mesi successivi inizieranno poi gli interventi FiberCop (società ex Telecom Italia) per la copertura in fibra ottica di tutti gli utenti attualmente serviti con il rame. «Gli interventi vengono gestiti direttamente dalle società proponenti e la loro gestione nel territorio non è sempre semplice – osserva l’assessore alle Opere Pubbliche, Gabriele Toniello -, ma crediamo sia fondamentale riuscire a sviluppare l’infrastruttura in fibra ottica in modo da poter dare a tutti i cittadini e le aziende la possibilità di connessioni veloci e performanti».

Si presenta nel frattempo l’esigenza di intervenire anche su altri sottoservizi: l’Amministrazione cerca sempre di favorire l’esecuzione contemporanea dei diversi lavori da parte delle varie aziende responsabili, confrontandosi con le stesse al fine di contenere il disagio, ma non sempre questo risulta possibile. In via Capovilla, ad esempio, Open Fiber ha appena terminato i lavori, ma a breve è previsto un cantiere da parte di ViAcqua per la posa di una nuova tubazione dell’acquedotto e successivamente interverrà anche FiberCop. «La nostra intenzione è quella di riasfaltare questa strada in modo definitivo al termine dei vari cantieri, in modo da provvedere con un intervento unico e duraturo, senza rattoppi continui», anticipa Toniello. Anche a Rettorgole il Comune si è interessato per cercare di ottimizzare i tempi: «Qui sono iniziati lavori di ViAcqua per la posa della nuova fognatura e della nuova rete di acquedotto – spiega l’assessore – e si aggiungeranno alcune opere di ammodernamento della rete elettrica ad opera di E-distribuzione e di sostituzione della rete del gas in alcune strade ad opera di Italgas. Stiamo inoltre collaborando con FiberCop affinché si riesca ad inserire in questa fase anche la posa della fibra ottica». Per favorire i lavori di ViAcqua nelle vie a pettine di Rettorgole, le strade interessate dovranno rimanere chiuse per circa un mese ciascuna; l’accesso sarà comunque sempre garantito ai residenti ed alle attività commerciali, che rimarranno aperte e raggiungibili.

Il sindaco Nicola Ferronato, consapevole dei disagi purtroppo inevitabili, invita i suoi concittadini ad avere un po’ di pazienza: «Come Amministrazione Comunale facciamo il possibile per gestire al meglio le criticità e sollecitare chi di dovere – assicura -. Questi lavori sono indispensabili per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture: chiediamo a tutti di portare pazienza, con la consapevolezza di potere poi beneficiare di servizi migliori».