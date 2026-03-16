CRONACA
16 Marzo 2026 - 15.55

Vicentino – 30enne accoltellata da uno sconosciuto nella notte

REDAZIONE
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Una aggressione dai contorni ancora poco chiari è avvenuta questa notte a Caldogno in via Linate quando una donna di 30 anni originaria del Marocco è stata accoltellata alla testa e al volto intorno alle 23.30. L’aggressore, che si sospetta possa essere il suo ex, si è poi dileguato.  I soccorsi sono stati chiamati dai vicini. La donna non avrebbe però fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore ed è stata trasportata all’ospedale San Bortolo di Vicenza con ferite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Per ora non sono stati resi noti altri dettagli.

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