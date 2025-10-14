EVENTI
14 Ottobre 2025 - 15.24

Stasera la presentazione della Comunità Energetica A-Certa a Caldogno

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Martedì 14 ottobre alle 18.30 in Sala Fogazzaro si terrà un incontro aperto ai cittadini, alle aziende e alle associazioni del territorio per presentare la Comunità Energetica A-Certa.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e promossa da Confartigianato Imprese Vicenza, che a partire dal 2024 ha attivato la Comunità Energetica coinvolgendo oltre 250 soci tra produttori e consumatori di energia. A-Certa è infatti un’associazione senza scopo di lucro che consente un “circolo virtuoso” dell’energia: l’energia prodotta da alcuni soggetti aderenti utilizzando impianti di nuova generazione (in particolare fotovoltaici) e che supera le esigenze dell’autoconsumo biene utilizzata virtualmente dagli altri membri della comunità.

Tramite questo processo, inoltre, la Comunità Energetica può beneficiare degli incentivi in favore degli associati e per iniziative sociali nel territorio, con la possibilità di accedere anche ad un contributo a fondo perduto del 40% per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni, aziende, enti locali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Stasera la presentazione della Comunità Energetica A-Certa a Caldogno | TViWeb Stasera la presentazione della Comunità Energetica A-Certa a Caldogno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy