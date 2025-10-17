EVENTI
17 Ottobre 2025 - 10.58

Successo per la Camminata in Rosa di Caldogno

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Caldogno ha risposto all’invito dell’amministrazione comunale, con una bella partecipazione alla tradizionale Camminata in Rosa organizzata dall’Assessorato e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con i Marciatori Calidonensi e la Pro Loco. Un evento all’insegna della solidarietà e della prevenzione e della partecipazione, che ha visto camminare insieme donne, uomini, bambini e famiglie, uniti da un unico obiettivo: sostenere la lotta contro il tumore al seno.

La marcia, inserita nel calendario delle iniziative dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha avuto finalità benefica la raccolta fondi: l’intero ricavato è stato devoluto al Comitato ANDOS Ovest Vicentino (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), da anni impegnato nel supporto alle donne che affrontano il percorso della malattia e nella promozione della cultura della prevenzione.

Il percorso, adatto a tutti, ha attraversato le vie e i paesaggi del territorio calidonense in un clima festoso e familiare.

L’assessore alle Pari Opportunità Rita Franco ha espresso soddisfazione per l’ampia adesione: «Ogni passo di questa marcia rappresenta un gesto di solidarietà e consapevolezza. Siamo orgogliosi di vedere la nostra comunit così unita nel sostenere un messaggio importante: la prevenzione salva la vita».

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Successo per la Camminata in Rosa di Caldogno | TViWeb Successo per la Camminata in Rosa di Caldogno | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy