Successo per la Camminata in Rosa di Caldogno

Caldogno ha risposto all’invito dell’amministrazione comunale, con una bella partecipazione alla tradizionale Camminata in Rosa organizzata dall’Assessorato e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con i Marciatori Calidonensi e la Pro Loco. Un evento all’insegna della solidarietà e della prevenzione e della partecipazione, che ha visto camminare insieme donne, uomini, bambini e famiglie, uniti da un unico obiettivo: sostenere la lotta contro il tumore al seno.

La marcia, inserita nel calendario delle iniziative dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha avuto finalità benefica la raccolta fondi: l’intero ricavato è stato devoluto al Comitato ANDOS Ovest Vicentino (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), da anni impegnato nel supporto alle donne che affrontano il percorso della malattia e nella promozione della cultura della prevenzione.

Il percorso, adatto a tutti, ha attraversato le vie e i paesaggi del territorio calidonense in un clima festoso e familiare.

L’assessore alle Pari Opportunità Rita Franco ha espresso soddisfazione per l’ampia adesione: «Ogni passo di questa marcia rappresenta un gesto di solidarietà e consapevolezza. Siamo orgogliosi di vedere la nostra comunit così unita nel sostenere un messaggio importante: la prevenzione salva la vita».