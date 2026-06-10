82enne soccorso sulla Strada degli Scarubbi scendendo dalle 52 Gallerie

PASUBIO, 10 GIUGNO – Alle 15.45 di ieri la Centrale di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero, per un escursionista in difficoltà sulla Strada degli Scarubbi, che dal Rifugio Papa scende a Bocchetta Campiglia. Il signore di 82 anni di Casalecchio di Reno era salito con un gruppo di conoscenti dalla Strada delle Gallerie. Al momento di rientrare però la comparsa di forti dolori a un ginocchio gli aveva impedito di proseguire. Una squadra è riuscita a raggiungere l’anziano, che si trovava sulla sterrata, con il fuoristrada. Dopo averlo assistito, i soccorritori lo hanno caricato a bordo e trasportato fino al suo mezzo, con il quale si è poi allontanato autonomamente.