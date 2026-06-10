ALTO VICENTINOCRONACA
10 Giugno 2026 - 9.36

82enne soccorso sulla Strada degli Scarubbi scendendo dalle 52 Gallerie

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

PASUBIO, 10 GIUGNO – Alle 15.45 di ieri la Centrale di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero, per un escursionista in difficoltà sulla Strada degli Scarubbi, che dal Rifugio Papa scende a Bocchetta Campiglia. Il signore di 82 anni di Casalecchio di Reno era salito con un gruppo di conoscenti dalla Strada delle Gallerie. Al momento di rientrare però la comparsa di forti dolori a un ginocchio gli aveva impedito di proseguire. Una squadra è riuscita a raggiungere l’anziano, che si trovava sulla sterrata, con il fuoristrada. Dopo averlo assistito, i soccorritori lo hanno caricato a bordo e trasportato fino al suo mezzo, con il quale si è poi allontanato autonomamente. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

82enne soccorso sulla Strada degli Scarubbi scendendo dalle 52 Gallerie | TViWeb 82enne soccorso sulla Strada degli Scarubbi scendendo dalle 52 Gallerie | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy