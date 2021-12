Covid: i primi dati su Omicron, più contagiosa ma meno mortale

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Continua il monitoraggio della variante Omicron, nel mondo e in Sudafrica, dove è stata sequenziata. I dati suggeriscono che la quota di persone che sviluppano i sintomi e affetti da altre malattie gravi è notevolmente inferiore rispetto alle altre ondate di coronavirus. Il 31% dei pazienti ricoverati a Pretoria ha richiesto le cure: si tratta di numeri pari a circa la metà rispetto a prima.

Anche i tassi di mortalità sono calati: solo il 4% dei ricoverati è defunto, rispetto al 20% delle ondate precedenti. I segnali sono quindi positivi, almeno per ora. Il paragone fra Delta e Omicron fa apparire molto più bassa l’ospedalizzazione dei positivi per quest’ultima e ancora più bassa la percentuale di ricoveri in terapia intensiva.

Nonostante il tasso sia inferiore, il numero di pazienti ricoverati ogni settimana è maggiore: Omicron è quindi più contagiosa, fino a 500 volte in più rispetto al ceppo originale di Wuhan. Tuttavia, i vaccinati hanno molte probabilità in meno di andare incontro a conseguenze serie, anche se la rapida crescita dei positivi porta statisticamente ad un maggior numero di ricoveri.

Inoltre, preoccupano i dati sulle reinfezioni segnalati nei giorni scorsi: una festa aziendale ad Oslo ha fatto riscontrare 80 contagiati su 111, tutti di età compresa tra i 30 e i 50 anni.

Anche i vaccini sembrerebbero perdere di efficacia contro Omicron, rendendo quindi vane le due dosi di vaccino, anche se sarebbero sufficienti a scongiurare la malattia grave.