VICENZA – Fondatrice di Spritz Letterario circondata da delinquenti, deve pagare multa alla Polizia Municipale

Ha dell’incredibile la denuncia pubblicata da Marianna Bonelli, fondatrice e presidente dell’associazione culturale Spritz Letterario, sulla propria pagina Facebook ieri sera. Talmente incredibile che l’animatrice culturale delle estati di Campo Marzo annuncia di voler rinunciare all’iniziativa quest’estate.

“Uno dei motivi (della triste rinuncia) – scrive – è che nel 2014, in quella landa desolata, malfamata e violenta che manco Gangs of New York, mi hanno dato una multa perché ho parcheggiato dietro l’Oasi del Lettore, cito: sul manto erboso (quale?).

Finché mi davano la multa , io ero dentro barricata con tre tipi (non importa provenienza e quantità di droga o alcool in corpo) che tentavano di scassinare la porta, con asce e maceti nascosti fuori dalla nostra porta. Quei bravi ragazzi che mettono multe -continua- non hanno visto né sentito che chiedevo aiuto e non riuscivo ad uscire?

Grazie all’intervento dell’assessore alla sicurezza, la multa mi fu tolta.

Oggi il corpo di polizia municipale mi ha rinotificato la multa, maggiorata perché non l’ho pagata nel 2014, sebbene mi fosse stata tolta, specificando che le mie motivazioni non sono state considerate valide.

Ho dato tanto in quattro estati a Campo Marzo, autori, teatro, musica, laboratori per bambini, ecc.

L’anno scorso si sono pure accoltellati addosso alla mia macchina, tra le tante attività violente tipiche della zona. Se questo è il ringraziamento, non siete messi bene a Vicenza, come Polizia Municipale”.

Un’accusa dura e, se confermata, molto grave, della fondatrice di Spritz Letterario, al corpo di Polizia Municipale. Siamo certi che i vigili avranno le loro valide motivazioni per un provvedimento simile e, ovviamente, concedendo il beneficio del dubbio, saremo lieti di ospitare ogni replica che dovesse arrivare via Soccorso Soccorsetto.