VENETO – Rubava oro ai titolari: denunciata dipendente

Dopo il clamoroso caso di Cassola, dove un dipendente per circa 20 anni avrebbe sottratto oro alla propria azienda, ennesima operazione in Veneto contro un dipendente infedele. In questo caso ad agire sono stati i carabinieri di Abano Terme, che hanno denunciato una 28enne di Este per furto aggravato. La giovane donna avrebbe rubato, per mesi, preziosi dal laboratorio orafo nel quale lavorava. In totale si sarebbe impossessata di merce per 22 mila euro (gioielli, pietre, oro). L’operazione è scattata dopo che i titolari, accortisi degli ammanchi, hanno avvertito i carabinieri. Alla donna è stato imposto, dal gip del Tribunale di Padova, l’ordine di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte la settimana.