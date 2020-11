134 orti urbani disponibili a Vicenza: il bando

E’ stato pubblicato sul sito del Comune il nuovo bando per l’assegnazione dei 134 orti urbani presenti nel territorio comunale ad anziani over 65 o pensionati, famiglie e realtà del territorio.

In base alle nuove linee guida per l’attribuzione, la gestione e l’utilizzo dei terreni di proprietà comunale, recentemente approvate dalla giunta, è stato pubblicato anche l’avviso per l’individuazione di associazioni di promozione sociale o di organizzazioni di volontariato che avranno il compito di gestire e assegnare gli orti ai richiedenti, sulla base delle graduatorie predisposte dal Comune.

Le Linee guida sono state rinnovate a poche settimane dalla scadenza delle concessioni degli orti, prevista per il 31 dicembre, garantendo la possibilità a tutti i concessionari di esercitare il diritto di prelazione.

Le stesse hanno inoltre ridefinito le tipologie di orti disponibili e i requisiti di assegnazione individuando tre categorie: “orti per anziani ”, “orti per famiglie” e “orti civici”.

Complessivamente sono disponibili 134 orti: 24 in via Fratelli Bandiera, 20 in via Adige, 72 in via Beroaldi e 18 in Valletta del Silenzio.

I terreni saranno assegnati per tre anni, rinnovabili per ulteriori tre volte per un massimo di dodici anni.

La domanda di richiesta, compilata utilizzando l’apposito modulo, va presentata dal 16 novembre al 10 dicembre nelle sedi delle circoscrizioni 2, 4, e 7, via email o direttamente di persona durante gli orari di apertura al pubblico. In caso di chiusura degli uffici preposti alla raccolta delle domande per motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, le richieste di assegnazione potranno essere recapitate esclusivamente via email.

I criteri di assegnazione per ciascuna delle tre categorie, il modulo da utilizzare per la presentazione della domanda e tutte le altre informazioni utili alla partecipazione al bando sono pubblicati nella sezione pubblicazioni online – altre gare e avvisi (link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/265807).

Entro le 12 del 10 dicembre andranno inoltre presentate le candidature di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per la gestione in comodato degli orti.

Le domande dovranno essere recapitate a mano all’ufficio protocollo del Comune (Palazzo Trissino, corso Palladio 98) o tramite pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it

L’assegnazione che avverrà tramite convenzione con con uno o più soggetti del terzo settore, avrà una validità sei anni, rinnovabile per altri tre.

I requisiti e le modalità di presentazione della domanda si trovano nell’avviso pubblicato sul sito del Comune, seguendo il percorso pubblicazioni online – altre gare e avvisi (link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/265804).