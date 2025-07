Zona Rossa di Vicenza – Contrabbando di tabacco e cartine a Vicenza: sequestri e sanzioni in due negozi etnici

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza nella Zona Rossa di Vicenza (Stazione – Quadrilatero).

Nelle scorse settimane, una pattuglia del Gruppo Vicenza ha eseguito un controllo presso un esercizio commerciale di generi alimentari etnici situato nell’area interessata. All’interno del locale, nascosti sotto il bancone, sono stati rinvenuti circa 1,9 chilogrammi di tabacco da masticare di contrabbando, suddivisi in 91 bustine prive del contrassegno del Monopolio di Stato, oltre a 692 confezioni contenenti complessivamente 36.569 cartine per sigarette, messe in vendita in evasione dell’imposta di consumo.

A seguito del sequestro amministrativo della merce, è stata inoltrata una segnalazione all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del rappresentante legale della società titolare dell’attività, per l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 5.000 e 10.000 euro per la vendita non autorizzata delle cartine.

Contestualmente, è stata irrogata una sanzione pecuniaria pari a oltre 9.400 euro per la detenzione di tabacco lavorato di contrabbando destinato alla vendita.

Un secondo intervento, effettuato dallo stesso Reparto il primo giorno di applicazione della nuova disciplina prefettizia, ha portato al sequestro di ulteriori 700 grammi di tabacco masticabile aromatizzato di contrabbando, suddiviso in 41 bustine anch’esse prive del contrassegno del Monopolio di Stato. Anche in questo caso, sono scattati il sequestro della merce e una sanzione amministrativa di 5.000 euro nei confronti del titolare dell’attività commerciale controllata.

In entrambi gli episodi, gli esercizi sono stati segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la possibile applicazione della sanzione accessoria della chiusura o sospensione della licenza o autorizzazione per un periodo compreso tra cinque giorni e un mese.