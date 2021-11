Zaia: “Lockdown? Non penso, ma mettete le mascherine”. Le nuove regole per la scuola

La conferenza stampa di Luca Zaia di oggi

I DATI DI OGGI —- I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 931 su 84.248 tamponi, l’1,10%. I ricoverati sono 330 (+11), di cui 273 in area non critica (+12) e 57 (+1) in terapia intensiva. Nelle intensive non Covid ci sono 354 persone.

VACCINI —- Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 14.248 dosi, di cui 1015 prime dosi, 4.517 cicli completi e 8.716 terze dosi (queste in totale sono 166.204).

TERZA DOSE —- “Entreremo nel vivo della terza dose da fine novembre, a sei mesi da quando abbiamo avuto piena disponibilità di vaccini, a maggio. Tra i positivi che troviamo, la maggior parte sono asintomatici. Tra i vaccinati c’è meno possibilità di avere sintomi e quando ci sono sono blandi. Non buttiamo via tutto il lavoro fatto finora. La gente mi chiede se torneremo al lockdown: con questi dati no, ma non dimentichiamo che il rischio di cambiare colore è sempre dietro l’angolo”.

LA SCUOLA, DOTTORESSA RUSSO: “Con un caso in classe, tutti restano a casa finché non fanno il tampone, al massimo 48 ore, e se negativi tornano in classe: per velocizzare stiamo lavorando per un canale prioritario per questi tamponi. Con due casi nella stessa classe, tutti gli altri se negativi e vaccinati restano in classe, i non vaccinati vanno in Dad. Con tre casi nella stessa classe, stanno tutti a casa in Dad. Solo per la scuola dell’infanzia, con un caso stanno tutti a casa. Abbiamo circa 300 soggetti positivi, da inizio scuola 3410 studenti positivi e 233 insegnanti, in quarantena 7275 studenti e 446 insegnanti: la fascia più colpita è la scuola primaria e decrescono nella secondaria. I casi secondari in classe sono pochissimi, che vuol dire che vengono rispettate le procedure di sicurezza”.