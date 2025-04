Zaia dichiara lo stato di emergenza per maltempo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti dal maltempo nelle province di Vicenza e Verona, dopo la devastante ondata di piogge che ha provocato due vittime nella notte a Valdagno (VI). Le due persone, padre e figlio, erano impegnate come volontari nei soccorsi quando sono state travolte dalla piena del torrente Agno, risucchiate da una voragine apertasi improvvisamente nella strada.

«È una tragedia impensabile – ha dichiarato Zaia ai giornalisti –. La terra è crollata sotto i piedi di queste due persone che stavano andando ad aiutare, non erano curiosi. Questa ondata di piovosità passerà alla storia per la perdita di due vite umane», ha aggiunto il governatore, esprimendo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. Le operazioni di soccorso e monitoraggio continuano in tutto il territorio colpito.