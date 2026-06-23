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23 Giugno 2026 - 9.53

Vigili del Fuoco spengono incendio in un deposito di legna: evitato il coinvolgimento del bosco (FOTO)

Nicoletta Ugolini
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PADOVA, 23 GIUGNO – Ieri sera le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Este sono intervenute nel comune di Arquà Petrarca per l’incendio di una baracca adibita a deposito di legna.
​Il rogo, alimentato dal materiale combustibile, si era già esteso alla vegetazione circostante, minacciando la vicina area boschiva dei Colli Euganei. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autopompa e un’autobotte, hanno operato tempestivamente per circoscrivere le fiamme, avviando poi le operazioni di smassamento e bonifica dei focolai.
​Sul luogo dell’evento, erano presenti il Sindaco di Arquà Petrarca, i Carabinieri di Galzignano Terme e i volontari del gruppo Antincendio Boschivo (AIB) dei Colli Euganei (gruppo di Albignasego).
​Non si segnalano persone ferite o intossicate. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

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