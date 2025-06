Vicenza – Via Genova ancora discarica a cielo aperto nonostante i cassonetti vuoti: inciviltà e degrado fuori controllo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Torniamo a parlare dell’area di conferimento rifiuti di via Genova a Vicenza, da tempo sotto osservazione per le condizioni indecorose in cui versa, nonostante le numerose segnalazioni. Anche sabato scorso, la scena che si è presentata agli occhi dei cittadini era da terzo mondo: cassonetti vuoti, ma sacchi di carta e plastica abbandonati sul marciapiedi, gettati da mani incivili senza alcun rispetto per le regole e per la città. I cassonetti della carta erano vuoti e, nonostante il sacco di plastica visibile sul cassonetto di conferimento di plastica e lattine, l’interno dello stesso era quasi vuoto.

Una situazione ricorrente, già denunciata più volte da Tviweb, che continua a ripetersi nell’indifferenza generale. Il paradosso? L’area si trova in una via molto frequentata, attraversata ogni giorno dagli studenti dell’Istituto Piovene, sotto l’occhio di telecamere di sorveglianza che però – a giudicare dai risultati – sembrano non bastare o non essere utilizzate a dovere.

Si attendono ancora gli effetti concreti della “stretta” annunciata dall’amministrazione comunale contro il conferimento selvaggio, ma i fatti dimostrano che la situazione è tutt’altro che sotto controllo. Il punto di raccolta è collocato in una zona inadeguata e mal presidiata, dove senza fissa dimora trovano riparo sotto l’ex supermercato Famila e dove si registra un continuo via vai sospetto legato allo spaccio e al degrado urbano.

Non mancano inoltre le segnalazioni su conferimenti fuori norma da parte di persone extracomunitarie, mentre i cittadini regolari continuano a pagare la TARI e si aspettano, legittimamente, servizi adeguati e decoro urbano.

In attesa di risposte concrete, via Genova resta un simbolo della mancata gestione di certe aree sensibili, dove l’assenza di controlli efficaci e l’inciviltà si sommano in un mix tossico che penalizza la città e i suoi residenti.