Vicenza – Trovato l’individuo che ha colorato di rosso la Fontana dei Bambini. Sostiene la causa palestinese

Nella mattinata del 27 gennaio u.s., giorno dedicato al “Giorno della Memoria” per commemorare le vittime dell’Olocausto, sconosciuti hanno versato liquido colorante nella “Fontana dei Bambini” situata in contrà Giuseppe Garibaldi, causando la colorazione rossa dell’acqua.

Il ripristino della normale circolazione dell’acqua della fontana è stato possibile grazie all’intervento del personale AMCP. Gli Agenti della Digos della Questura di Vicenza, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili.

L’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sia private che comunali, ha permesso di individuare l’orario esatto dell’incidente. Durante quel periodo, una telecamera ha ripreso un singolo individuo di sesso maschile che, dopo aver prelevato qualcosa dal proprio zaino, si è avvicinato alla fontana per alcuni secondi prima di allontanarsi.

Grazie al sistema di sorveglianza cittadino, è stato possibile seguire il percorso del soggetto e, attraverso accertamenti anagrafici e documentali, identificarlo con certezza.

L’uomo, il cui nome è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, ha dichiarato di sostenere la causa palestinese contro il genocidio in Israele.

L’Amministrazione Comunale ha presentato formale denuncia per l’imbrattamento, considerando anche l’onere economico sostenuto per il ripristino della fontana.