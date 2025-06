Vicenza – Torna dalla ex e la aggredisce nonostante l’ammonimento del Questore: 47enne finisce in carcere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un altro episodio di violenza contro una donna è avvenuto nelle prime ore di sabato a Vicenza. Intorno alle 4 del mattino, gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti in un’abitazione, dove era stata segnalata un’aggressione da parte di un uomo ai danni della sua ex compagna.

Durante il tragitto verso l’indirizzo indicato, la pattuglia ha intercettato un individuo che si stava allontanando a piedi dalla zona. Fermato e identificato, è risultato essere A.D., 47enne cittadino serbo, già noto alle forze dell’ordine e gravato da un provvedimento di ammonimento del Questore, emesso in seguito a precedenti episodi di violenza nei confronti della stessa donna, ormai non più convivente.

A.D. è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto ai rilievi da parte della Polizia Scientifica. Sulla base delle disposizioni previste dal Codice Rosso per la tutela delle vittime di violenza domestica, è scattato l’arresto in flagranza.

Nella mattinata di oggi, presso il Tribunale di Vicenza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione l’accaduto e valutare l’eventuale aggravamento delle misure a tutela della vittima.