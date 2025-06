Vicenza: tenta furto di monopattino e ruba un cellulare, era evaso dai domiciliari. Ri-arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, intorno all’una di notte, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza sono intervenuti in Viale della Pace in seguito alla segnalazione di un tentativo di furto.

Secondo quanto riferito dal richiedente, un individuo aveva provato a rubare un monopattino e successivamente si era impossessato del cellulare della vittima, che lo stava riprendendo durante il tentativo di sottrazione del mezzo.

All’arrivo della pattuglia, il sospetto – un uomo di carnagione scura, steso a terra in evidente stato di alterazione – è stato fermato e identificato in B.A., 26enne originario della Costa d’Avorio, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di evasione e accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Trattenuto nelle celle di sicurezza, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza.

A B.A. è stato inoltre notificato un ammonimento del Questore.