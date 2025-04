Vicenza, sede del Dipartimento di Prevenzione evacuata per un’ora: corto circuito in un quadro elettrico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nota dell’ULSS 8 Berica

Nella mattinata di giovedì 17 aprile, intorno alle ore 10.00, un pungente odore di fumo si è sprigionato all’interno della sede di via Albinoni del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 Berica, a causa di un cortocircuito verificatosi in un quadro elettrico.

Come riportato in una nota diffusa dalla stessa Azienda Sanitaria, è stata applicata in via precauzionale la procedura aziendale per la sicurezza: il referente antincendio ha disposto l’evacuazione temporanea dell’edificio e l’immediata attivazione dei Vigili del Fuoco.

I pompieri, intervenuti sul posto, hanno accertato l’assenza di fiamme e provveduto alla messa in sicurezza del circuito elettrico danneggiato. Dopo circa un’ora, tutto il personale e gli utenti hanno potuto fare rientro nella struttura, dove sono riprese regolarmente le attività.