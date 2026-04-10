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10 Aprile 2026 - 9.46

Vicenza, schianto tra moto e furgone in viale Trento: grave un 38enne

REDAZIONE
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Incidente nelle prime ore del mattino a Vicenza. Intorno alle 7.20, in viale Trento, un motociclista del 1988 è rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, per il quale è stato attivato un codice rosso con trasporto urgente in terapia intensiva.

Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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