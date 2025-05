Vicenza: sabato 10 maggio manifestazione per la sicurezza

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In risposta alla crescente preoccupazione per la sicurezza urbana, sabato 10 maggio alle ore 16:00 si terrà una manifestazione pubblica a Campo Marzo, Piazzale Esedra (lato Moresco), con partenza verso Corso Palladio, Piazza dei Signori e arrivo in Piazza delle Poste.

L’iniziativa, apolitica e apartitica, secondo quanto dicono gli organizzatori, nasce dal desiderio condiviso di migliorare la qualità della vita in città, contrastando degrado e insicurezza. “Non importa il colore politico, ci unisce solo il bene comune”, spiegano gli organizzatori.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini: genitori, studenti, commercianti, pensionati, lavoratori. “Vogliamo una Vicenza dove i bambini possano giocare serenamente, dove le strade siano pulite e sicure, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e rispettato”.

Obiettivo della manifestazione, scrivono gli organizzatori, è creare un’occasione di incontro e chiedere un cambiamento concreto, affinché Vicenza possa tornare a essere una città accogliente per tutti.