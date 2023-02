VICENZA – Rucco: “Al lavoro per potenziare i servizi del San Bortolo”

“Sono ben consapevole che all’Ospedale San Bortolo di Vicenza ci sono criticità su cui impegnarsi nei prossimi anni, nei limiti delle possibilità che ci dà naturalmente la competenza del Comune sulla sanità. Ma con il senso di responsabilità che le tante cose che abbiamo fatto come Comune contro il covid ci hanno insegnato che dobbiamo avere anche al di là delle nostre competenze riconosciute dalle altre istituzioni. Ho raccolto consigli e suggerimenti proprio in questi giorni dal personale sia medico, che amministrativo.” – commenta il sindaco, Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per le elezioni 2023, a margine di una serie di incontri con il mondo della sanità – “In particolare metteremo a fuoco la necessità della riorganizzazione della medicina territoriale allo scopo, fra l’altro, di alleggerire il Pronto Soccorso che è in sofferenza da tempo; va avviato un lavoro per sostenere la figura dell’infermiere di famiglia e va affrontato, anche a livello di Conferenza dei Sindaci un approfondimento e soluzioni possibili all’emorragia di medici e personale sanitario che colpisce da tempo il nostro nosocomio cittadino. Abbiamo sperimentato nella stagione difficile della pandemia” – continua il Sindaco di Vicenza – “quanto sia efficace l’intesa tra i comuni e l’Ulss, e l’esperienza dell’utilizzo dello stabile della Fiera per le vaccinazioni è stato il paradigma di una modalità vincente nelle risposte ai cittadini ed alle famiglie. Ora bisogna continuare su quella strada, i cui primi riscontri si ravvisano nel sostegno al nuovo progetto del San Bortolo di allargamento sull’ex Seminario Vescovile, al piano di potenziamento dei parcheggi intorno all’Ospedale, alla collaborazione sempre più stretta anche con le realtà associative collaterali alla sanità vicentina come la Fondazione San Bortolo. Sarà mio compito condividere questi obiettivi con la Conferenza dei Sindaci in sintonia con la dirigenza dell’Ulss che ringrazio per la quotidiana disponibilità”.