Vicenza – Ruba e danneggia auto in sosta all’ospedale San Bortolo: arrestato 19enne. Il plauso del sindaco Possamai

Un giovane di 19 anni, D.K., cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e ai reati contro il patrimonio, è stato arrestato nella notte dagli agenti delle Volanti della Questura di Vicenza.

Il ragazzo è stato colto in flagranza di reato, mentre si trovava all’interno dell’abitacolo di una delle vetture appena danneggiate. Il fatto è avvenuto in via Torquato Tasso, all’interno di un’area temporaneamente adibita al parcheggio dei veicoli del personale dell’Ospedale San Bortolo.

Il successivo sopralluogo ha consentito agli agenti di accertare che erano stati perpetrati almeno 14 furti o danneggiamenti su altrettante auto parcheggiate nella zona. Nel corso della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di coltellini multiuso, punte da trapano e cacciaviti, strumenti utilizzati per forzare le serrature dei veicoli.

Con già quattro denunce sporte dai proprietari delle auto danneggiate presso gli uffici della Questura in viale Mazzini, e alla luce delle prove raccolte, D.K. è stato arrestato e ristretto nelle Camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, prevista per questa mattina presso il Tribunale di Vicenza.

Automobili danneggiate, il plauso del sindaco Possamai alla polizia di Stato per l’arresto del responsabile

«Vicenza non intende arretrare di un passo nella lotta contro il degrado e la microcriminalità»

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai commenta con queste parole l’arresto in flagranza del giovane danneggiatore di auto in sosta:

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento agli agenti della polizia di Stato che, la scorsa notte, hanno arrestato in flagranza un giovane, già noto alle forze dell’ordine, colto mentre si trovava all’interno dell’abitacolo di una delle autovetture appena danneggiate in via Torquato Tasso, a Vicenza.



Grazie al loro intervento è stato possibile interrompere un’azione criminale che aveva già colpito almeno quattordici veicoli, parcheggiati in un’area temporaneamente adibita al servizio del personale dell’Ospedale San Bortolo. All’interno di questi veicoli si erano verificati furti e danneggiamenti, un gesto tanto vile quanto ingiustificabile, soprattutto perché diretto verso chi lavora ogni giorno per la salute della nostra comunità. Ma più in generale il danneggiamento delle auto in sosta è un reato davvero insopportabile, che crea disagio e danni alla cittadinanza.



Ancora una volta, il lavoro delle forze dell’ordine si dimostra essenziale per garantire la sicurezza urbana. Vicenza non intende arretrare di un passo nella lotta contro il degrado e la microcriminalità. Quello della sicurezza è un fronte su cui l’amministrazione comunale continuerà a investire, al fianco di tutte le istituzioni preposte, per tutelare i cittadini e rendere la città sempre più vivibile, soprattutto nelle aree più esposte.



A tutte le donne e gli uomini in divisa, che ogni giorno operano con competenza e spirito di servizio, va il nostro più sentito grazie: intervenire anche in casi come questi, che apparentemente sembrano minori, dà però il senso di una presenza sul territorio che è sempre più necessaria».