Vicenza – Polizia Locale e lotta allo spaccio: il bilancio degli ultimi mesi. Centinaia di dosi sequestrate

“Il daspo rischia di essere solo un foglio di carta se chi viene allontanato continua a rimanere sul territorio. Serve un intervento dello Stato”. È questo l’appello rilanciato oggi dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, durante la conferenza stampa che si è svolta al comando della polizia locale in strada Soccorso Soccorsetto, alla presenza del comandante Massimo Parolin e dei commissari Guido Guglielmi, Monica Battocchio e Alessandro De Franciscis.

Al centro dell’incontro, la presentazione dei risultati dell’intensa attività svolta nei primi cinque mesi del 2025 dal Settore operativo di polizia giudiziaria, in particolare dal Nos (Nucleo operativo speciale), dall’unità cinofila, dalla squadra antidegrado e dal settore interno della polizia giudiziaria. Un lavoro costante contro spaccio, degrado e insicurezza urbana.

“Gli agenti del Nos e della squadra antidegrado conoscono uno per uno i soggetti problematici del centro storico – ha sottolineato Possamai – eppure questi non possono essere allontanati in modo efficace. In questi mesi abbiamo potenziato ulteriormente l’attività della polizia locale, ma serve una risposta normativa e strutturale da parte dello Stato per rendere efficaci i nostri sforzi”.

Il lavoro del Nos

Il Nucleo operativo speciale, diretto dal commissario De Franciscis, ha condotto 75 operazioni contro lo spaccio, con oltre 170 persone identificate (più della metà con precedenti penali), 28 fotosegnalamenti, 22 denunce per spaccio e 5 arresti in flagranza. Sono state segnalate alla Prefettura 45 persone per detenzione di stupefacenti a uso personale e sequestrate oltre 786 dosi tra cocaina, eroina, marijuana e hashish, oltre a 2.300 euro in contanti.

Il Nos ha inoltre scoperto spacciatori attivi all’interno di abitazioni private, partendo da segnalazioni dei cittadini e avviando complesse attività di osservazione. Determinante la collaborazione con carabinieri, Questura e Guardia di Finanza.

La squadra antidegrado

Coordinata dal commissario Guglielmi, la squadra ha effettuato più di 6.700 controlli su bivacchi, mendicanti, parcheggiatori abusivi, occupazioni abusive e reati predatori, identificando oltre 500 persone. Gli agenti hanno lavorato a stretto contatto con il Nos e altre forze dell’ordine, intervenendo anche nei casi più critici che hanno portato ad arresti o allontanamenti.

Importante anche il ruolo sociale svolto, con l’accompagnamento di numerosi senzatetto verso le strutture di accoglienza del Comune.

L’unità cinofila

Fondamentale il supporto fornito dall’unità cinofila antidroga, impiegata sia in autonomia che in collaborazione con Nos e squadra antidegrado. Le operazioni hanno interessato aree verdi, scuole e luoghi di aggregazione giovanile, in ottica non solo repressiva ma anche preventiva.

Il settore interno di polizia giudiziaria

Dal 1 gennaio al 27 maggio 2025 il settore ha trattato 673 procedimenti (709 nello stesso periodo del 2024), con 68 persone indagate (erano 44 l’anno scorso) e un arresto. Le denunce contro ignoti sono state 81 (di cui 20 per furto di biciclette), 14 i sequestri effettuati e 173 le notifiche per conto della Procura e di altre forze dell’ordine. In calo le indagini per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe: 13 contro le 38 dello stesso periodo del 2024.

Sono inoltre state 31 le persone fotosegnalate, 17 le biciclette recuperate e 152 gli oggetti riconsegnati ai legittimi proprietari. Quattro, infine, gli sgomberi di edifici occupati.