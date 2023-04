VICENZA – Nuovo parcheggio a Debba con 32 posti auto

Da oggi a Debba, con accesso da via Faggin, sono disponibili 32 nuovi posti auto, uno dei quali destinato a persone con disabilità.

“La nuova area dedicata alla sosta si colloca in una zona che soffre la carenza cronica di parcheggi – spiega l’amministrazione – e segue l’intervento di sistemazione dei posti auto eseguito alcuni mesi vicino alla parrocchia. Grazie a quest’opera, legata all’accordo con un privato, abbiamo ricavato 32 stalli per le auto, una boccata d’ossigeno per l’area vicinissima alla chiesa”.

L’apertura del parcheggio rientra nell’ambito delle opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo P.a.d. 1 in località Debba.

Oltre all’area di sosta, dotata di impianto di illuminazione, sono stati realizzati un attraversamento pedonale in prossimità del civico 4 di via Faggin e un tratto ciclopedonale di accesso al parcheggio, ad est dell’area.