Vicenza, multe a chi si prostituisce in auto o camper: ordinanza firmata dal sindaco Possamai

A Vicenza scatteranno sanzioni anche per chi si prostituisce all’interno di automobili, camper e caravan. Lo prevede una nuova ordinanza urgente firmata dal sindaco Giacomo Possamai, presentata questa mattina in conferenza stampa insieme al comandante della polizia locale Massimo Parolin e al questore Francesco Zerilli.

Il provvedimento – ha spiegato il sindaco – “rafforza quanto già previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza, contrastando comportamenti che minano la tranquillità dei cittadini e la fruizione degli spazi pubblici”. La presenza di veicoli utilizzati per la prostituzione, infatti, viene ritenuta “particolarmente molesta per i residenti e le attività di alcune zone della città”.

L’ordinanza prevede una sanzione di 500 euro per chi viene sorpreso a prostituirsi all’interno di un mezzo e anche per chi si trova con soggetti già sanzionati in passato. Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Nel 2024 sono state elevate 84 sanzioni su strada, di cui 82 a carico di chi si prostituiva e 2 ai clienti. Nei primi tre mesi del 2025 le multe sono state 46, tutte rivolte alle persone che si prostituiscono.

Accanto alla misura repressiva, prosegue anche il progetto regionale “Navigare” contro lo sfruttamento sessuale. Negli ultimi 12 mesi sono state contattate 69 persone su strada (41 donne, in prevalenza romene, e 28 transessuali, in maggioranza brasiliani), oltre a 40 persone che si prostituiscono in appartamento. Dieci soggetti sono stati presi in carico per percorsi di uscita dallo sfruttamento, con accompagnamenti socio-sanitari, orientamento legale e inserimenti lavorativi.