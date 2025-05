Vicenza – Minaccia una mamma con un bimbo nel passeggino: espulso tunisino irregolare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Vicenza – È stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano, in attesa del rimpatrio in Tunisia, un cittadino tunisino irregolare sul territorio italiano, protagonista nei giorni scorsi di un grave episodio di minaccia ai danni di una giovane madre con un bambino piccolo.

L’uomo, identificato come A.S., 40 anni, era entrato irregolarmente in Italia attraverso Lampedusa e risiedeva senza fissa dimora nel territorio vicentino, dove di recente si era unito a un gruppo di connazionali soliti stazionare nella zona di Viale dell’Ippodromo.

Mercoledì 28 maggio, intorno alle 18.30, l’uomo ha aggredito verbalmente una donna che stava rientrando dal parco giochi con il figlio di un anno e mezzo nel passeggino. Convinto che la donna lo stesse riprendendo con il cellulare – cosa risultata poi non vera – il tunisino ha iniziato a inveire contro di lei, minacciando di “ammazzare lei e il bambino”.

Sconvolta e spaventata, la donna si è rapidamente allontanata per mettere in salvo il figlio e ha subito allertato le forze dell’ordine. A.S., già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti penali – tra cui rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali – è stato rintracciato il giorno seguente grazie a un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Vicenza, Francesco Zerilli.

Individuato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, l’uomo è stato condotto in Questura per l’identificazione e l’avvio delle pratiche di espulsione. Dopo il riconoscimento da parte delle autorità consolari tunisine, è stato trasferito al CPR di Milano, da dove sarà a breve rimpatriato nel Paese d’origine.