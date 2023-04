VICENZA – Medicina di Gruppo ai Ferrovieri: accordo fra Comune e Ulss per ristrutturare i locali

A seguito di un nuovo sopralluogo alla medicina di gruppo di via Fincato 4, ai Ferrovieri, l’amministrazione, proprietaria dell’immobile, e l’Azienda Ulss 8 Berica hanno raggiunto un accordo in merito agli interventi di riqualificazione della struttura.

L’azienda sanitaria si occuperà della progettazione delle opere, per consentire ad Amcps, per conto del Comune, di procedere con i lavori quanto prima. Le migliorie della struttura definite nel corso del sopralluogo sono state concordate anche con i rappresentanti dei circa 4 mila pazienti che gravitano attorno al presidio sanitario.

“Soddisfazione per l’intesa con l’Azienda Ulss 8 Berica che ha l’obiettivo di riportare i medici ai Ferrovieri – dichiara l’amministrazione comunale –, con l’auspicio che ciò possa avvenire in tempi rapidi. Intanto procediamo con tutti gli interventi necessari a rendere più moderna e funzionale la struttura”.

Nell’immobile, al piano terra dell’edificio, si interverrà quindi con la realizzazione di una nuova sala d’attesa e di un bagno per persone con disabilità; la modernizzazione del portone d’ingresso, tramite videocitofono; la riorganizzazione degli ambulatori interni dell’infermeria; l’installazione di un impianto di climatizzazione per tutto l’ambiente e di un sistema di videosorveglianza per rendere agibili i locali anche ad un’eventuale guardia medica. Spetterà invece all’azienda sanitaria il cablaggio della rete, per implementare il servizio di trasmissione dei dati tra gli ambulatori di via Fincato e l’Ulss 8.

Attualmente la struttura, assegnata in locazione a Salute e territorio cooperativa sociale, ospita tre ambulatori, un ufficio, due ripostigli e i servizi igienici, per una superficie complessiva di circa 210 metri quadrati.

Un nuovo incontro tra Comune, Ulss 8 Berica, Amcps e rappresentanti degli utenti è in programma il 5 maggio per visionare il progetto definitivo dell’intervento. Una volta terminati i lavori di riqualificazione della struttura, all’Ulss 8 Berica spetterà l’individuazione, tramite il bando per l’assegnazione degli ambiti carenti di assistenza primaria della Regione del Veneto in scadenza il 4 maggio, dei tre nuovi medici che andranno ad operare nel presidio sanitario in sostituzione di quelli attuali che cesseranno il loro servizio dal 2 maggio.