Vicenza, maxi-rissa tra giovani in viale Roma: polemiche sulla sicurezza, Rucco attacca il Comune

Momenti di tensione nella serata di sabato a Vicenza, dove attorno alle 22.30 si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani in viale Roma, nei pressi del luna park pasquale. Secondo quanto ricostruito, i ragazzi si sono affrontati a calci e pugni davanti a numerosi presenti. Non risulterebbe alcun intervento immediato delle forze di polizia.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città, in particolare nell’area della stazione e di viale Roma, da tempo considerata sensibile soprattutto nelle ore serali e notturne.

A intervenire con durezza è stato Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia, che ha definito l’accaduto “un fatto gravissimo che non può essere liquidato come un episodio isolato”. Secondo Rucco, si sarebbe trattato di una rissa che ha coinvolto una trentina di giovani, in prevalenza stranieri.

“Il dato più allarmante è che in quel momento non c’era nessuno: nessun controllo, nessuna presenza visibile. Questo è il fallimento di chi oggi amministra Vicenza”, ha dichiarato, sottolineando come da mesi venga segnalata la necessità di presidiare con maggiore attenzione l’area della stazione e viale Roma.

Rucco ha inoltre puntato il dito contro l’organizzazione dei controlli notturni, ritenuti insufficienti: “Il turno notturno della polizia locale deve essere rafforzato e reso pienamente operativo, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. È lì che si gioca la sicurezza reale dei cittadini”.

Non manca la critica diretta al sindaco Giacomo Possamai, accusato di “cercare alibi” e di non assumersi le proprie responsabilità. “La sicurezza urbana è prima di tutto competenza del Comune, e oggi questa responsabilità viene scaricata invece di essere esercitata”, ha aggiunto.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha poi ricordato di aver presentato in Consiglio regionale un emendamento, approvato, per aumentare le risorse destinate alla sicurezza e alla polizia locale. “Gli strumenti iniziano ad esserci, ora il Comune deve fare la sua parte: servono più controlli, più presenza e più coordinamento, soprattutto di notte”.

L’episodio di sabato sera riporta così al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana a Vicenza, con richieste di interventi immediati per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.