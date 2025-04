Vicenza, maxi controllo serale contro criminalità e presenza irregolare: 157 persone identificate e sanzione a un bar per alcolici a minorenni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VICENZA – Nella serata di venerdì 11 aprile, è stato messo in atto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità predatoria e diffusa e alla presenza irregolare di stranieri. L’operazione ha visto un’azione congiunta tra la Polizia di Stato (con Questura, Polizia Ferroviaria e Reparto Prevenzione Crimine) e la Polizia Locale.

I controlli si sono concentrati su alcune aree sensibili della città, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini: la stazione delle corriere SVT di Viale Milano, Campo Marzo, il cosiddetto Quadrilatero, Corso Santi Felice e Fortunato, la zona del Cavalcavia Ferretto de’ Ferretti e il quartiere San Pio X.

Nel corso dell’intervento sono state identificate 157 persone, di cui 77 stranieri e 41 con precedenti penali o di polizia, oltre a 15 veicoli controllati.

Durante i controlli agli esercizi pubblici, un bar di Corso SS. Felice e Fortunato è stato sanzionato amministrativamente per aver servito alcolici a minorenni. In particolare, gli agenti hanno sorpreso 14 studenti croati minorenni, in città per una visita scolastica, mentre consumavano birra in bottiglia. Gli stessi ragazzi hanno riferito di averla ricevuta dal titolare del locale, che è stato sanzionato ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 125/2001 per somministrazione di alcol a minori di 18 anni.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo e prevenzione sul territorio, che proseguirà anche nei prossimi mesi.