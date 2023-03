VICENZA – Lavori in corso in Strada Pasubio, per renderla più sicura

Proseguono i lavori per riqualificare e mettere in sicurezza strada Pasubio, l’asse principale di ingresso nord alla città. Nei giorni scorsi sono stati avviati gli interventi per rendere accessibili dieci fermate del trasporto pubblico locale lungo la via, in attuazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), così da favorire la salita e la discesa dai mezzi delle persone con disabilità e delle carrozzine. Inoltre, è stata potenziata l’illuminazione di quattro attraversamenti pedonali con l’installazione di lampade a led ad alta intensità per una maggiore sicurezza dei pedoni.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione, tiene conto del futuro ruolo assegnato a strada Pasubio nell’ambito della rete viaria urbana ed ammonta a 255 mila euro. A seguito, infatti, del completamento della variante alla Sp 46, il tratto interessato sarà alleggerito dai mezzi pesanti e dal flusso di accesso e attraversamento da e per la zona industriale e il casello autostradale di Vicenza ovest.

“Si tratta di interventi fondamentali per quella che diventerà una strada con divieto ai mezzi pesanti – ha spiegato il sindaco, nel corso di un sopralluogo in strada Pasubio – a seguito dell’apertura della variante alla Sp 46, che il ministro alle infrastrutture ha assicurato avverrà a maggio, con il conseguente alleggerimento dal traffico pesante che con l’opportuna segnaletica verrà indirizzato nella nuova direttrice”.

“I lavori sono partiti da Villaggio del Sole e si concluderanno a nord, in zona Moracchino, all’innesto con la variante alla Sp46 – ha continuato il vicesindaco con delega alla mobilità -. Si tratta di interventi a sostegno degli utenti deboli, delle persone non vedenti e di quelle con disabilità, che migliorano l’accesso al trasporto pubblico locale e mettono in sicurezza le isole di traffico e gli attraversamenti pedonali, che saranno illuminati e collegheranno tra loro le fermate”.

L’intervento rappresenta il primo stralcio di un disegno complessivo che verrà ultimato entro il 2024.

I lavori, che si protrarranno per tutto il mese di aprile, sono eseguiti dall’impresa Escavazioni Picco srl di Sovizzo (VI).

Il progetto è curato dal servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici del Comune di Vicenza.

Fermate bus accessibili

Per rendere accessibili le fermate del trasporto pubblico locale si è proceduto con il rialzo del marciapiede rispetto alla quota stradale per tutta la lunghezza dello spazio di sosta degli autobus, al fine di permettere l’appoggio della pedana ribaltabile dall’interno bus con pendenza adeguata alla salita e discesa di una persona in carrozzina.

Sono state, quindi, realizzate rampe di pendenza adeguata sul marciapiede per il raccordo con la piattaforma di fermata e posata una specifica pavimentazione tattile per persone con disabilità visiva in corrispondenza della palina di fermata e dell’attraversamento pedonale più vicino alla fermata.

Illuminazione attraversamenti pedonali

Per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali sono state installate nuove lampade a led e specifici sistemi di segnalazione luminosa tarati su misura in base alla conformazione e alla tipologia del singolo attraversamento.

Il nuovo sistema, studiato per raggiungere i massimi livelli di sicurezza e visibilità dei pedoni in fase di attraversamento, è collegato direttamente alla rete di illuminazione pubblica.