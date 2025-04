Vicenza – La Protezione Civile recupera pianta caduta sull’Astichello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Oggi pomeriggio, mercoledì 23 aprile, verso le 16, i volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno recuperato una pianta caduta lungo il corso dell’Astichello, al confine di Parco Querini verso il teatro San Marco e il parcheggio San Francesco.

«Siamo qui oggi in occasione di un importante intervento dei volontari della protezione civile di Vicenza, in sostituzione del Genio Civile, a cui va il nostro ringraziamento – commenta l’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto -. La settimana scorsa due alberi sono caduti verso il fiume tra Parco Querini e l’ospedale. Il primo è stato tolto dal letto del fiume immediatamente, già mercoledì scorso, per evitare danni in caso di forti piogge, sul secondo stiamo intervenendo ora visto che si trova sull’argine. Anche oggi, purtroppo, siamo in stato di attenzione gialla pertanto terremmo monitorata la situazione augrandoci di non dover intervenire».

L’operazione odierna ha riguardato quindi il secondo albero per il quale, in accordo con il genio civile, è intervenuta la protezione civile comunale. Il primo era caduto nel letto del fiume e in quel caso, appena ricevuta la segnalazione di una cittadina che si era giustamente preoccupata della situazione, i volontari sono intervenuti immediatamente, mercoledì 16 aprile, per scongiurare il rischio di ostruzioni alla confluenza tra l’Astichello e il Bacchiglione.

Per questa seconda pianta, invece, il recupero non era urgente perché non si trovava nel fiume ma lungo l’argine.

Nel frattempo è ritornata l’allerta gialla per il bacino idrografico che interessa la città di Vicenza: il nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto emesso oggi alle 14 indica infatti lo stato di attenzione per rischio idraulico e idrogeologico per temporali fino alle 16 di domani, giovedì 24 aprile.

La situazione meteorologica prevede tempo instabile per il passaggio di impulsi moderatamente perturbati, da oggi a venerdì. Tra il pomeriggio e la serata di oggi e le ore centrali di giovedì sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio con temporali, in pianura dove potrebbero risultare particolarmente intense.

L’ufficio comunale di protezione civile monitora la situazione.

Per eventuali segnalazioni chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.

Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/371164