Vicenza, individuato il molestatore della Riviera Berica: decisivo l’aiuto di una ragazzina

Operazione rapida della polizia locale: denunciato un 24enne per atti osceni in luogo pubblico

È stato individuato dagli agenti della polizia locale di Vicenza l’uomo che nei giorni scorsi avrebbe molestato alcune ragazzine minorenni con ripetuti atti di esibizionismo nella zona della Riviera Berica. L’esito dell’operazione è stato presentato questa mattina al comando di strada Soccorso Soccorsetto dal sindaco Giacomo Possamai, dal comandante della polizia locale Massimo Parolin e dal commissario Monica Battocchio.

«Oggi presentiamo un’importante operazione – ha dichiarato Possamai – svolta con grandissima rapidità dalla nostra polizia locale. Questo molestatore stava creando un disagio pesante nei quartieri della Riviera Berica, con le ragazzine coinvolte e le loro famiglie molto preoccupate». Il sindaco ha quindi ringraziato gli agenti per il lavoro svolto, sottolineando anche il contributo determinante delle vittime: «Una delle cose più importanti di questa indagine è stata la preziosa collaborazione delle ragazze. Prima scattando una foto utile a identificare il responsabile tramite la targa, poi partecipando attivamente alle fasi di riconoscimento».

Gli episodi segnalati, almeno due, risalgono alla fine di marzo e si sono verificati lungo via Einaudi, nei pressi degli impianti sportivi dell’area di Santa Croce. Il presunto molestatore, un 24enne residente fuori città, avrebbe seguito le giovani a bordo di un’utilitaria rossa, attirando la loro attenzione per poi mostrare le parti intime, lasciandole spaventate e sotto shock.

Le molestie hanno generato forte preoccupazione nel quartiere, al punto che per alcuni giorni le ragazzine hanno evitato di uscire di casa se non accompagnate dai genitori. Proprio una delle vittime, però, si è rivelata decisiva per le indagini: durante uno degli episodi è riuscita a fotografare con il cellulare la targa del veicolo.

Dalla segnalazione è partita l’attività investigativa della polizia locale che, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, è riuscita a risalire rapidamente all’identità del giovane. Il 24enne è stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico.