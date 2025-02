Vicenza, incidente mortale in strada Marosticana: muore ciclista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio, in strada Marosticana a Vicenza. Intorno alle 15, un ciclista è stato investito da un furgoncino all’altezza del civico 90. L’impatto, estremamente violento, ha sbalzato l’uomo per diversi metri, lasciandogli purtroppo nessuna possibilità di scampo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Suem 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: il medico ha potuto solo constatare il decesso del ciclista.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare e saranno oggetto di indagine da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.