Vicenza, inaugurato il nuovo Park Verdi

È stato inaugurato questa mattina il Park Verdi, totalmente riqualificato al termine della seconda e conclusiva fase del progetto di revamping ad opera di Agsm Aim Smart Solutions, società del Gruppo Agsm Aim. Hanno preso parte al taglio del nastro, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il presidente di Agsm Aim Federico Testa, l’amministratrice delegata di Agsm Aim Smart Solutions Barbara Biondani e la street artist Freak Of Nature (Federica Agnoletto).

Al termine della prima fase, il 31 agosto 2024, relativa agli interventi di sicurezza attiva e passiva, il Park era stato dotato di 128 nuove telecamere suddivise sui tre piani, 30 stazioni di SOS suddivise anch’esse sui tre piani, 2 porte automatiche nei passaggi pedonali e 2 serrande nei passaggi carrabili, ed era stata estesa la rete Vodafone sui tre piani con possibilità di chiamate di emergenza con tutti gli operatori.

Nella seconda fase, invece, conclusasi nella prima settimana di luglio 2025, gli interventi si sono focalizzati sul revamping del Park Verdi, con la sistemazione di infiltrazioni e ammaloramenti al piano -3 e miglioramenti strutturali ed estetici su tutti i piani e sugli esterni.

Il Park Verdi si presenta oggi come una struttura non solo più funzionale e sicura, ma anche esteticamente rinnovata. Per l’abbellimento delle superfici esterne è stata coinvolta la street artist Freak of Nature (Federica Agnoletto), che ha realizzato una grande opera murale a tema floreale: un’esplosione di colori che abbraccia l’intera facciata del parcheggio, rendendolo riconoscibile e integrandolo con il contesto verde di Campo Marzo.

Gli interventi della seconda fase:

Rinnovati gli intonaci e la tinteggiatura delle pareti su tutto il parcheggio

e la delle pareti su tutto il parcheggio Realizzata nuova segnaletica verticale ed orizzontale su tutti i piani

verticale ed orizzontale su tutti i piani Ripavimentate le scale d’accesso

Ripavimentati interamente i piani -1 e -2

Rinnovata e potenziata con AI e nuovi monitor la control room

Installati su ogni piano pannelli informativi a messaggio variabile

a messaggio variabile Abbellita con murales la facciata esterna di via Roma e l’accesso interno

L’investimento complessivo per la riqualificazione del Park Verdi ammonta a 1 milione di euro, di cui 250 mila euro per la prima fase e 750 mila euro per la seconda.

«Oggi restituiamo alla città un’infrastruttura fondamentale per la mobilità della Città, poiché consente ai tanti visitatori del Centro Storico di avere un parcheggio coperto nelle immediate vicinanze. Un’operazione strategica resa ancor più bella grazie al contributo artistico di Freak of Nature. Il Park Verdi torna ad essere un biglietto da visita per chi arriva a Vicenza.» ha dichiarato Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza.

«Questo intervento è un esempio di quello che è l’impegno del Gruppo Agsm Aim: rendere ogni giorno migliore la vita delle persone attraverso l’investimento in innovazione e sviluppo nei territori da sempre presidiati da Agsm Aim. Riqualificare e abbellire un asset urbano strategico come il Verdi, vuol dire investire nella sicurezza e nel benessere dei fruitori della struttura, ma anche di tutta la comunità vicentina.» sostiene Federico Testa, presidente del Gruppo Agsm Aim.

«Con questa seconda fase di lavori – conclude Barbara Biondani, amministratore delegato di Agsm Aim Smart Solutions – abbiamo portato a termine un intervento completo dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, che permette oggi una gestione più efficiente del Park Verdi e un’esperienza migliore per gli utenti. Con questo intervento complessivo realizzato in più fasi, dall’implementazione dei sistemi di sicurezza attiva e passiva fino al revamping strutturale, il parcheggio è oggi una struttura più sicura e moderna. L’opera artistica esterna rappresenta un arricchimento ulteriore, che contribuisce a valorizzare l’infrastruttura e a integrarla armonicamente con l’ambiente circostante.»