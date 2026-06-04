Nuovo sequestro nei laboratori Aptuit di Verona, affidati alla Lav otto beagle

A un anno dal precedente provvedimento che aveva consentito l’uscita dai laboratori di nove animali, altri otto cani beagle sono stati sequestrati nello stabilimento della multinazionale farmaceutica Aptuit di Verona e affidati alla Lega Antivivisezione (Lav).

A renderlo noto è la stessa associazione, che sottolinea come il numero complessivo degli animali sequestrati all’azienda e affidati alla Lav abbia ormai superato quota 40. Gli esemplari vengono inseriti in percorsi di recupero: i beagle presso famiglie affidatarie, mentre gli animali esotici, in particolare macachi e scimmie marmoset, vengono accolti in centri specializzati.

Si tratta del terzo sequestro in cinque anni nei confronti della struttura veronese. «Questo nuovo sequestro dimostra che le ipotesi di reato da noi denunciate da anni corrispondono a quanto accade nello stabulario a danno di esseri senzienti sottoposti a sperimentazioni senza alcun rispetto della normativa vigente», ha dichiarato Valeria Albanese, responsabile dell’Area Ricerca Senza Animali della Lav.

Per gli otto beagle usciti dai laboratori della multinazionale del gruppo Evotec è stato scelto un nome proprio in sostituzione del codice numerico con cui erano identificati durante la permanenza in laboratorio. Una scelta simbolica con cui l’associazione intende restituire loro un’identità. La Lav ha inoltre ribadito l’impegno a tutelare la libertà degli animali già affidati e a proseguire le iniziative per ottenere la liberazione di quelli ancora presenti nella struttura.