Vicenza, in fiamme camper, alta colonna di fumo: decine di telefonate ai pompieri (video)

VICENZA – Paura nella serata di mercoledì 23 aprile a Vicenza, dove un camper in sosta da anni è stato completamente avvolto dalle fiamme nel parcheggio di via Pforzheim, a pochi passi da viale Cricoli. L’incendio è scoppiato attorno alle 19:45 e ha subito attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio, che hanno sommerso di chiamate la centrale operativa dei vigili del fuoco.

Il mezzo, abbandonato da tempo, ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento, facendo innalzare una colonna di fumo visibile da tutta la zona. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con autopompa, autobotte e sette operatori, che hanno domato il rogo utilizzando schiuma estinguente. Durante le operazioni, all’interno del camper sono state rinvenute sei bombole di GPL, che fortunatamente non sono esplose.

Non si registrano feriti, ma l’incendio ha causato disagi al traffico nella zona. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi di rito e collaborano con i pompieri per chiarire l’origine delle fiamme, che potrebbe essere accidentale ma non si esclude alcuna pista, compreso il dolo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 21:15.