VICENZA – Il vento ripulisce finalmente l’aria

Dopo una settimana di passione, con livelli alti di Pm10 a Vicenza e in provincia, il cambio meteo del weekend con l’arrivo di venti e aria fredda, ha spazzato via le polveri sottili. Le ultime rilevazioni di ieri nelle tre centraline cittadine e in quelle della provincia indicano un crollo di Pm10 e Pm2.5 (queste ultime più sottili e pericolose).

Nel grafico sotto l’andamento delle Pm10 a San Felice a Vicenza, con valori scesi ampiamente sotto il livello di guardia. Sotto, invece, le rilevazioni di Pm2.5 fatte dalla centralina Arpav dei Ferrovieri.