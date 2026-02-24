Vicenza, i residenti aumentano anche nel 2025. Risalgono le nascite, calano i decessi e cresce l’immigrazione

Per il secondo anno consecutivo aumenta il numero dei residenti a Vicenza. Dopo il +84 registrato nel 2024, infatti, nel 2025 assistiamo ad un ulteriore incremento di 242 unità e il numero totale dei residenti sale da 110.555 di fine 2024 a 110.797 abitanti conteggiati il 31 dicembre 2025.Lo confermano i dati sull’andamento demografico del Comune di Vicenza nel 2025 resi noti oggi dall’assessore ai servizi demografici Leonardo Nicolai.«Non è solo il puro aumento dei residenti a confermarci che Vicenza sta rinascendo, ma anche la lettura più profonda dei dati demografici della nostra città. – ha spiegato l’assessore Nicolai – Continuano infatti ad aumentare i residenti che hanno tra i 25 e i 34 anni, vera chiave del futuro, ma soprattutto, per la prima volta da dieci anni, aumenta anche la fascia 35-44. Un altro dato poi che auspichiamo rappresenti un’inversione di tendenza è l’aumento delle immigrazioni dai comuni di prima fascia e dalla provincia, dopo anni che era in diminuzione. Questi numeri ci confermano di aver messo la città sulla strada giusta: il recupero dei vuoti urbani, una cultura accessibile e diffusa, gli spazi verdi vissuti, la gratuità degli asili sono tutti elementi che stanno attraendo nuovi residenti».Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) si mantiene negativo (come accade ormai costantemente dal 2006): nel 2025 si sono verificati 1.185 decessi a fronte di 722 nascite (- 463 unità). Il saldo migratorio e per altri motivi (cioè il rapporto tra iscritti e cancellati per motivi diversi da nascita e decesso) risulta invece positivo per 705 unità, dato che, superando il decremento naturale, porta all’aumento citato dei residenti.Nel dettaglio, questo aumento è dovuto in larga parte alla differenza positiva tra immigrati ed emigrati (+ 636). Le rimanenti 69 unità che concorrono ad incrementare il saldo migratorio derivano dalla differenza positiva tra iscrizioni e cancellazioni per altri motivi. Le iscrizioni dall’estero sono in totale 1.165, di cui 150 italiani rientrati e 1015 stranieri.



Nascite



Il dato delle nascite registrato nel 2025 è in controtendenza rispetto agli ultimi anni e segna un aumento di 11 unità rispetto al 2024: 722 nati a fronte dei 711 dell’anno precedente (359 maschi e 363 femmine). Era dal 2022 che questo indicatore non registrava un segno positivo. Si resta in ogni caso molto al di sotto dei numeri di 10 anni fa, quando a Vicenza nascevano in media 800 bambini all’anno (818 nel 2015).Cresce di conseguenza anche il tasso di natalità: si registrano infatti 6,5 nati ogni 1000 abitanti, contro i 6,4 del 2024. Nel 2015 il tasso di natalità era di 7,2 nati ogni 1000 abitanti.

I nuovi arrivi di bambini da genitori stranieri sono diminuiti nettamente rispetto agli ultimi anni: solo 162, a fronte dei 195 del 2024, dei 185 del 2023, dei 204 del 2022 e dei 197 del 2021. La maggior parte di questi bambini ha una cittadinanza asiatica (35,5 %) o africana (33,5%).



Decessi



I decessi tra i residenti di Vicenza nel 2025 sono stati 1.185 (547 maschi e 638 femmine), 5 in meno rispetto al 2024. Il mese con la mortalità più elevata è stato gennaio (113 decessi), mentre quello che ha registrato il minor numero di decessi è luglio (84).



Iscrizioni all’anagrafe



Escludendo le nascite, le persone che, nel corso del 2025, sono state iscritte nei registri anagrafici di Vicenza (per cessata irreperibilità anagrafica, immigrazione, rimpatrio o altro) sono 4.564 (2.437 maschi e 2.127 femmine), con un incremento di 50 unità rispetto al 2024. Dei nuovi iscritti nel 2025, 2.603 sono italiani, 1.961 di nazionalità straniera. Gli immigrati sono stati 4.213.La provenienza dei cittadini immigrati è così distribuita: 893 provengono dalla prima cintura di Vicenza (contro gli 803 del 2024), 760 da altri comuni della provincia (706 nel 2024), 406 da altre province del Veneto (433 nel 2024) e 989 da altre regioni d’Italia (972 nel 2024). Gli immigrati da altre regioni italiane provengono per la maggior parte dal Sud Italia e dalle isole (49,7%), soprattutto dalla Sicilia (15,1% dei 989) e dalla Campania (14,7%). Seguono il Nord con il 36,9% (in particolare Lombardia 14,9%) e il Centro col restante 13,4% (soprattutto Lazio, 6,5%). Le immigrazioni dall’estero sono 1.165 (1.188 nel 2024), di cui 150 italiani rientrati nel Paese (178 nel 2024) e 1.015 cittadini stranieri (1.010 nel 2024).



Cancellazioni dall’anagrafe

Esclusi i decessi, sono state 3.859 (1904 maschi e 1.955 femmine) le persone che nel 2025 sono state cancellate dall’anagrafe (per irreperibilità anagrafica, emigrazione, espatrio, altro), 92 in meno rispetto all’anno precedente. Tra queste, 1.940 sono di cittadinanza straniera. Gli emigrati sono stati 3577.La destinazione degli emigrati è così distribuita: 1.254 si sono trasferiti nei comuni della prima cintura di Vicenza (erano stati 1.072 nel 2024), 823 in altri comuni della provincia (825 nel 2024), 435 in altre province del Veneto (419 nel 2024) e 662 in altre regioni d’Italia (638 nel 2024).I Comuni di destinazione più scelti sono stati: Torri di Quartesolo (175), Caldogno (146) e Creazzo (145) nella cintura; Montecchio Maggiore (63), Isola Vicentina (59) e Camisano Vicentino (55) per la restante provincia.

Le cancellazioni a seguito di espatri sono state 370 (448 nel 2024).



Caratteristiche della popolazione residente



I 110.797 residenti a Vicenza sono in maggioranza femmine, con una percentuale del 51,6%. (57.179 femmine a fronte di 53.618 maschi).L’età media è di 47,1 anni (46,9 nel 2024). Nel dettaglio, è di 45 anni per i maschi e di 48,9 per le femmine. Negli ultimi 15 anni questo dato è in costante aumento.Le fasce d’età sono così suddivise: minorenni 13,8%, età lavorativa (20-64 anni) 58,7%, over 65 25,6%. Gli over 80 rappresentano il 9% della popolazione. Gli ultracentenari sono 35. Suddividendo la popolazione in fasce d’età di 5 anni, quelle più rappresentate sono 51-55, 56-60 (la più numerosa in assoluto) e 61-65.Continua a crescere anche l’indice di vecchiaia (il rapporto percentuale tra la popolazione over 65 e quella in età 0-14 anni), registrando nel 2025 231 anziani ogni 100 giovani. Erano 225 nel 2024, 220 nel 2023, 206 nel 2022, 212 nel 2021, 205 nel 2020 e 201 del 2019). I bambini (0-14 anni) sono 12.294 (erano 12.441 nel 2024), con prevalenza maschile (6.333 maschi e 5.961 femmine), e rappresentano l’11,1% del totale dei residenti (11,3% nel 2024).I bambini in questa fascia di età con cittadinanza straniera sono 2.729 (22,2%; l’anno precedente erano il 23,3%); tra questi, 1.774, pur mantenendo la cittadinanza straniera, sono nati a Vicenza e 321 in un altro Comune d’Italia; 634 (23,2%) sono nati all’estero.La densità abitativa media è di circa 1.385 abitanti per kmq.



Cittadini stranieri

I cittadini stranieri sono leggermente aumentati (17.619 rispetto ai 17.491 del 2024) e rappresentano il 15,9% del totale dei residenti. Il dato non presenta variazioni di rilievo rispetto a tutti gli ultimi 7 anni.Il 27,1% degli stranieri proviene dall’Asia (tra questi, Pakistan 5,8% del totale, Cina 5,4%, Bangladesh 4,7%), il 25,9% proviene da paesi europei extra UE (in questo gruppo le comunità più numerose sono quelle della Serbia con l’8,9% sul totale degli stranieri, dell’Albania con il 4,5% e della Moldova con il 4,3%), il 21,6% dall’Africa (tra questi, 6,3% Nigeria, 2,8% Marocco e 2,1% Ghana), il 19,4% da Paesi UE (in gran parte dalla Romania, Paese che da solo rappresenta il 15,4% del totale degli stranieri residenti), e il 5,8% dal Continente Americano.La comunità di stranieri più numerosa rimane quella rumena (2.726 residenti), seguita, come nel 2024, da quella serba (1.582) e da quella nigeriana (1.116). Le dieci comunità più numerose sono, nell’ordine: Romania, Serbia, Nigeria, Pakistan, Cina, Bangladesh, Albania, Moldova, Filippine e Sri Lanka.Rispetto al 2024, hanno subito un decremento di una certa rilevanza i cittadini bosniaci (meno 73, che equivale ad un calo del 12%), serbi (meno 181, calo del 10,3%) e moldavi (meno 79, calo del 9,5%), mentre registrano una crescita importante i cittadini egiziani (più 30,1%, che equivale ad un aumento di 72 unità). Da segnalare anche l’aumento dei cittadini del Bangladesh: 95 residenti in più, equivalenti ad una crescita del 13%.Da un’analisi dei dati degli ultimi 10 anni è possibile notare come i cittadini serbi, moldavi e bosniaci siano in costante diminuzione, mentre registrano una crescita pressoché continua i cittadini nigeriani, pakistani e, soprattutto negli ultimi anni, quelli del Bangladesh. Da notare anche, negli ultimi 5 anni, la crescita importante della comunità egiziana e, negli ultimi 2, il lieve decremento della comunità rumena, che era in crescita costante da 20 anni.Dei 110.797 residenti al 31 dicembre 2025, 959 hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso dell’anno (458 maschi e 501 femmine). L’età media di questi neo italiani si attesta sui 31 anni. I Paesi di provenienza sono così suddivisi: Paesi europei extra Ue 44,9% (soprattutto Serbia con il 17,6% sul totale, Albania 8,1% e Moldova 7,7%), Asia 25,7% (soprattutto Pakistan 7,8% sul totale, Bangladesh 7,4% e Filippine 6,6%), Africa 18,4% (soprattutto Nigeria e Marocco, entrambi con il 4,6% sul totale), Stati membri dell’Ue 7,4% (quasi tutti provenienti dalla Romania, 6,5% sul totale), mentre il 3,6% dei neo italiani proviene dal Continente Americano.La maggior parte degli stranieri nati in Italia è nata a Vicenza (79,6%). Nel complesso gli stranieri nati in Italia sono 2.673, il 15,2% del totale.



Le famiglie

Continua a crescere il numero di famiglie: al 31 dicembre 2025 erano 53.992, 492 in più rispetto all’anno precedente. E diminuisce ancora il numero medio di componenti per famiglia: 2,03, contro i 2,05 del 2024 e i 2,06 del 2023.Risulta molto evidente la curva in costante discesa di quest’ultimo dato, che contava ad inizio millennio un numero medio di componenti di 2,33. Inoltre, continua ad aumentare in modo significativo il numero delle famiglie composte da una sola persona (anche questo dato è in crescita costante dal 2000), in totale 24.445 (il 45,3%).Aumenta leggermente anche il numero di famiglie composte da due persone (14.134 contro le 14.051 del 2024), anche se la percentuale sul totale passa dal 26,3% al 26,2%.I matrimoniNel 2025 sono stati celebrati 256 matrimoni, 11 in meno rispetto al 2024. Nel dettaglio, sono stati 205 quelli celebrati con rito civile (80%) e 51 quelli con rito religioso (20%). La forbice tra riti civili e religiosi si allarga costantemente dal 2006, quando il rapporto era 52,7% contro 47,3%. Nel 2024 il rapporto era invece 79% contro 21%, e nel 2023 78,2% contro 21,8%.Il 72,7% dei matrimoni celebrati è tra cittadini italiani (186). In 17 casi almeno uno degli sposi ha la cittadinanza acquisita (9 femmine, 4 maschi, 4 entrambi). Il 21,1% dei matrimoni celebrati è tra italiani e stranieri (54 matrimoni misti). In 37 casi ad essere italiano è lo sposo (67,9%). In 9 casi uno degli sposi ha la cittadinanza acquisita (5 femmine e 4 maschi). Infine, il 6,2% dei 256 matrimoni celebrati è tra cittadini stranieri (16). Il totale è diviso equamente tra le unioni tra cittadini provenienti dallo stesse Paese (soprattutto Nigeria) e quelle tra cittadini di Paesi diversi: 8 in entrambi i casi.L’età media degli sposi è 43,4 per i maschi e 39,9 per le femmine.Le unioni civili nel 2025 sono state 8: 7 tra maschi e 1 tra femmine.Nell’anno 2025 sono stati effettuati 30 atti di separazioni, 37 atti di divorzio e nessun scioglimento di unioni civili.