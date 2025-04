Vicenza – Giovane fermato dopo inseguimento. Spedito al CPR per l’espatrio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

VICENZA – Nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato due individui sospetti che si aggiravano nei pressi di una tabaccheria in viale Verona. Alla vista della pattuglia, uno dei due ha tentato di darsi alla fuga lungo le vie limitrofe, ma gli agenti si sono lanciati immediatamente all’inseguimento.

La corsa si è protratta per diverse centinaia di metri, con gli operatori costretti anche a scavalcare recinzioni e cancellate fino a raggiungere e bloccare il fuggitivo all’interno di una proprietà privata in via De Amicis.

Una volta acciuffato, l’uomo ha opposto resistenza, cercando di colpire gli agenti con calci e pugni, ma grazie all’arrivo di rinforzi è stato rapidamente immobilizzato e portato in Questura.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di J.M., cittadino marocchino del 1997, già noto alle forze dell’ordine, che pochi giorni fa si era anche sottratto a un provvedimento di accompagnamento coatto presso un CPR.

Il giovane è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e nel pomeriggio odierno sarà trasferito presso il CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).