Vicenza – FdI: “Contro il degrado in centro negozi di qualità”

Il commercio di qualità può e deve diventare uno strumento centrale di contrasto al degrado urbano. È questa la convinzione alla base della proposta rilanciata da Fratelli d’Italia Vicenza, che invita l’amministrazione Possamai a rispolverare il regolamento per la qualificazione dell’offerta commerciale nel centro storico, già al vaglio della precedente giunta.

“Un centro storico decoroso, vivibile e attrattivo passa anche dalla qualità dell’offerta commerciale – afferma Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia –. Ogni esercizio pubblico, ogni vetrina, ogni attività ben curata rappresenta una vera sentinella contro il degrado. È arrivato il momento di adottare un regolamento che alzi l’asticella degli standard qualitativi, valorizzando Vicenza e proteggendone l’identità”.

Il regolamento, che Fratelli d’Italia propone di condividere con le categorie economiche, potrebbe definire criteri chiari per le attività ammesse nel centro storico e nelle aree adiacenti. L’obiettivo è duplice: contrastare l’impoverimento del tessuto urbano e rilanciare il centro come punto di riferimento per cittadini e turisti, anche attraverso la selezione delle merceologie compatibili con la vocazione culturale e storica della città.

“Parliamo di misure concrete – spiega Loredana Zezza, dirigente cittadina di FdI e consigliere di quartiere 1 – che rispondano alle esigenze di turisti, bambini e famiglie e che possano qualificare i servizi. Non si tratta di discriminazione, neanche rispetto all’offerta di tipo etnico, ma di rispetto di criteri condivisi e funzionali a una visione di città ordinata, accogliente e sicura. Serve un regolamento all’altezza di Vicenza città patrimonio Unesco, che avrebbe ricadute positive anche su aree da tempo problematiche come Viale Milano e più in generale il Quadrilatero, contribuendo a ridurre fenomeni di marginalità sociale’’.

“La qualità urbana si costruisce anche così – conclude Benigno –. Non sarà la panacea di tutti i mali, ma un commercio di qualità può diventare presidio civile e deterrente efficace contro il degrado. Serve visione e soprattutto coraggio politico. Noi siamo pronti a confrontarci, ma chiediamo all’amministrazione di dare risposte chiare”.