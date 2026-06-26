Vicenza – Estate di passione per gli automobilisti: lavori al gas tra viale Verona e via Farini, modifiche alla viabilità fino a settembre

Scattano nuove modifiche alla viabilità in città per consentire interventi sulla rete del gas. Dal 29 giugno al 9 settembre 2026 saranno attivi cantieri in viale Verona e via Farini, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Nel dettaglio, è prevista la sostituzione di una condotta del gas che comporterà la riduzione della carreggiata e del marciapiede in viale Verona, nel tratto compreso tra via D’Annunzio e il civico 107. Nonostante il restringimento, sarà comunque garantita la circolazione nei due sensi di marcia e la percorribilità della rotatoria tra viale Verona e viale Crispi.

Parallelamente, nello stesso periodo, sarà disposta la chiusura temporanea di via Farini, in corrispondenza dell’ex capolinea centrobus, dove sarà aperto un ulteriore fronte di cantiere.

Il passaggio pedonale sarà sempre garantito in sicurezza sui tratti residui dei marciapiedi.

Per tutta la durata dei lavori saranno inoltre istituiti il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso in viale Verona, mentre in via Farini scatterà il divieto di transito.

Le modifiche alla viabilità potranno causare rallentamenti e disagi al traffico veicolare. L’amministrazione invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare con anticipo gli spostamenti.

Un intervento lungo e complesso che rientra nel piano di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture cittadine, destinato a incidere sulla mobilità per tutta l’estate.