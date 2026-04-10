Vicenza, esce di strada e aggredisce la polizia locale: arrestato 44enne per guida in stato di ebbrezza e resistenza

È stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì un 44enne a Vicenza dopo un incidente stradale avvenuto in via Dalla Scola e culminato con l’aggressione agli agenti della polizia locale.

L’episodio si è verificato alle 00.10 del 10 aprile 2026. L’uomo, già con numerosi precedenti penali, alla guida di una Fiat 600 ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e urtando un’auto in sosta. Il sinistro non ha fortunatamente provocato feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Vicenza, che ha sottoposto il conducente ai controlli alcolemici, risultati positivi. Gli accertamenti successivi eseguiti presso il comando di strada Soccorso Soccorsetto hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a circa quattro volte il limite consentito.

Prima del trasferimento in comando, gli agenti hanno inoltre dovuto disarmare l’uomo, che aveva afferrato un coltello poi immediatamente sequestrato.

Una volta negli uffici della polizia locale, il 44enne ha dato in escandescenza, insultando e successivamente aggredendo gli agenti. A quel punto è scattato l’arresto per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.

Successivamente l’uomo è stato rimesso in libertà con obbligo di firma settimanale presso la caserma dei carabinieri.