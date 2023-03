Vicenza e Arcugnano Comuni Plastic-free

Vicenza e Arcugnano unite nell’impegno e nella sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni. Sono le azioni che hanno portato le due amministrazioni alla conquista del riconoscimento di Comuni Plastic Free 2023. Il premio a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità sono stati ritirati a inizio marzo nel corso della cerimonia di premiazione a palazzo Re Enzo di Bologna. Il sindaco e l’assessore all’ambiente del Comune di Vicenza e il vicesindaco con delega all’ambiente di Arcugnano, insieme al responsabile di Plastic Free Vicenza Roberto Longo,hanno presentato l’importante traguardo raggiunto nella lotta contro l’abbandono della plastica e nella tutela del territorio.

“Per il secondo anno consecutivo Vicenza ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free – commentano il sindaco e l’assessore all’ambiente di Vicenza – Dal 2021, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con Plastic Free Vicenza, tra l’amministrazione e l’associazione è nata una collaborazione fruttuosa. Basti pensare alle circa otto tonnellate di rifiuti abbandonati raccolti nel 2021 e 2022 grazie ai 72 eventi di cleanup realizzati nei quartieri e alle iniziative di sensibilizzazione svolte anche nel corso delle domeniche di formazione ecologica. Un risultato frutto dell’impegno continuo dell’assessorato all’ambiente, della sezione vicentina di Plastic Free e dei numerosi volontari, in tutto quasi 2mila, che hanno partecipato alle iniziative di pulizia del territorio. Il nostro impegno non si ferma qui, l’ambiente è e sarà una nostra priorità”.

“L’ambiente è un tema centrale nella nostra agenda – spiegano il sindaco e il vicesindaco con delega all’ambiente di Arcugnano – : l’amministrazione nel corso degli anni si è fatta promotrice di diverse iniziative a sostegno di politiche che incentivino l’efficientamento energetico, il rispetto del territorio, la riduzione degli sprechi e il corretto smaltimento dei rifiuti. In quest’ottica il Comune non poteva che aderire e partecipare attivamente alle proposte presentate da Plastic Free. A marzo 2022 l’amministrazione ha siglato un patto d’intesa con l’Onlus, collaborazione resa evidente attraverso l’organizzazione di diverse giornate ecologiche di raccolta rifiuti, ma anche incontri formativi all’interno delle nostre scuole, fino alla promulgazione di una ordinanza che limita l’uso dei palloncini di plastica. Il riconoscimento ottenuto a Bologna l’11 marzo 2023 è stato un bel traguardo, il quale però rappresenta solo una tappa di un lungo percorso che si intente continuare a proseguire insieme all’associazione Plastic Free”.



Vicenza e Arcugnano sono state selezionate con altri 66 Comuni tra oltre 360 amministrazioni valutate dall’associazione Plastic Free in base a cinque criteri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente.