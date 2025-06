Vicenza – Due spacciatori denunciati e otto persone segnalate: grazie alle telecamere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Due pusher denunciati e otto persone segnalate, oltre al sequestro di droga di diverso genere: è questo l’esito di un’operazione messa in atto dal Nucleo operativo speciale della polizia locale insieme alla Squadra antidegrado tra il 22 e il 24 giugno nella zona di Campo Marzo e del Giardino Salvi.

In tutti gli interventi si è rivelato determinante l’impiego della videosorveglianza.

«Operazioni come questa – commenta il sindaco Giacomo Possamai – dimostrano quanto sia efficace la videosorveglianza, di cui proprio nei giorni scorsi abbiamo presentato il progetto di potenziamento per la zona del Quadrilatero. È un impegno che abbiamo preso con i cittadini, cofinanziando con risorse comunali un bando ministeriale per ottenere più velocemente nuove telecamere da mettere a disposizione della polizia locale e dalle forze dell’ordine. L’altro impegno che ci siamo assunti è la costante presenza della polizia locale nell’area, proprio per dare il segnale che non ci sono zone franche».

Un primo intervento è scattato quando gli agenti del Nos, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno individuato un scambio sospetto tra due soggetti a Campo Marzo. Raggiunto dal personale in borghese, l’acquirente ha consegnato un involucro di marijuana appena acquistato. Appena avuto riscontro positivo, altri agenti hanno raggiunto il pusher all’interno dell’area verde. Accompagnato al Distaccamento per la perquisizione, gli sono stati trovati addosso, nascosti nei calzini, altri involucri di marijuana. Per tale motivo I.U. (34 anni) è stato denunciato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e l’acquirente segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.

Anche il secondo intervento è avvenuto a Campo Marzo, dove gli agenti del Nos hanno individuato con le telecamere e raggiunto un presunto acquirente che ha tentato di disfarsi della droga appena acquistata, gettandola a terra. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Nel frattempo la Squadra antidegrado ha individuato e fermato il pusher, O.E. (34 anni), denunciato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un terzo intervento un gruppo di persone è stato controllato dagli agenti nell’area tra piazzale Bologna, via Battaglione Monte Berico e viale Milano. In otto sono state trovate in possesso di una modica quantità di stupefacente tra marijuana, cocaina e eroina. Tutte sono state segnalate alla Prefettura.

Ulteriori controlli sono stati infine effettuati nell’area compresa tra Campo Marzo e il Giardino Salvi con il supporto dei carabinieri di Vicenza, con l’obiettivo di disturbare e allontanare soggetti sospettati di essere dediti allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti. I controlli hanno portato all’identificazione di una trentina di persone. Uno dei controllati è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina ed è stato segnalato per l’uso personale.

È stata inoltre rinvenuta marijuana non direttamente attribuibile a nessuno dei presenti.

Le pattuglie si sono poi spostate al Giardino Salvi, dove un gruppo di persone si è dato alla fuga alla vista degli agenti. Una decina i soggetti controllati. Nel luogo è stato rinvenuto un cofanetto metallico contenente quasi 6 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato. Il Nos sta vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare il soggetto che ha abbandonato la sostanza stupefacente.