Da domani mercoledì 11 settembre via Bassano verrà riaperta nei sensi di marcia.

Il cantiere per il potenziamento della rete fognaria e la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale non è finito, ma ora prosegue su sezione ridotta. Ciò consente il transito in entrambi i sensi, pur in presenza di un restringimento delle corsie. Il marciapiede rimane chiuso.