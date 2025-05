Vicenza – Controlli nelle zone calde: due denunciati, molti segnalati

Continuano i controlli antidroga nella zona di Campo Marzo, ma anche nelle vie limitrofe dell’area verde e nel quartiere di San Pio X, da parte degli agenti del Nos (nucleo operativo speciale) e della squadra antidegrado della polizia locale di Vicenza. Due recenti operazioni, avvenute a fine aprile, hanno portato alla denuncia di una coppia dedita allo spaccio e di altri due pusher, oltre alla segnalazione di circa una decina tra acquirenti e consumatori.

La coppia di pusher, formata da F.E. di 35 anni, già arrestato in passato per reati legati alle sostanze stupefacenti, e F.F.E. di 25 anni, è stata notata dagli agenti del Nos durante un passaggio di mano sospetto a Campo Marzo. Un uomo, l’acquirente, si era infatti avvicinato ai due per ricevere qualcosa dal 35enne che, a sua volta, si era fatto precedentemente consegnare un involucro dalla donna. L’acquirente, che dopo lo scambio si stava dirigendo verso via Verdi, una volta fermato ha consegnato agli agenti un involucro contenente marijuana. Il resto del personale del Nos e della squadra antidegrado, aiutati anche dalle immagini della videosorveglianza, ha dunque raggiunto la coppia in Campo Marzo, fermandola all’altezza del monumento dedicato a Fogazzaro. Durante la perquisizione, avvenuta al distaccamento della polizia locale nell’area verde, alla coppia sono stati sequestrati 200 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

Secondo la ricostruzione degli agenti del Nos, il modus operandi della coppia di pusher prevedeva che il 35enne trattasse con i clienti per la vendita dello stupefacente, prima di farsi consegnare i contanti e di darli alla 25enne. Quest’ultima, oltre a custodire i soldi nella borsa, consegnava dunque la sostanza all’uomo che a sua volta la passava all’acquirente. Il 35enne è stato denunciato in stato di libertà in concorso alla donna per il reato di spaccio di marijuana. L’acquirente è invece stato segnalato alla Prefettura.

Un altro controllo antidroga ha poi interessato il quartiere di San Pio X. L’area controllata è stata quella tra il parco giochi di via Giuriato e la vicina galleria commerciale. Gli agenti, su segnalazione di alcuni residenti, hanno dunque identificato una decina di ragazzi sospetti: quattro di loro sono stati trovati in possesso di hashish, per uso personale, e segnalati così alla Prefettura.

Il lavoro del Nos e della squadra antidegrado è proseguito anche nelle vie limitrofe all’area verde di Campo Marzo, come piazzale Bologna, via Battaglione Monte Berico, via Napoli, via Verdi e via Gorizia, portando all’identificazione di una decina di persone. In via Battaglione Monte Berico, non è sfuggito agli agenti uno scambio sospetto tra due uomini. Il personale in borghese del Nos ha dunque provveduto a fermare l’acquirente che ha quindi consegnato agli agenti un involucro contenente 3 grammi di marijuana. Una volta raggiunto, il pusher, O.O. di 31 anni, è stato portato al distaccamento, dove gli sono stati sequestrati del crack e 75 euro in contanti, probabili proventi dello spaccio. Di qui, la denuncia per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura.

Un altro controllo, sempre ad opera degli agenti del Nos, è avvenuto in via Gorizia dove, anche in questo caso, non è passato inosservato uno scambio sospetto tra una donna e un uomo. Anche in questo caso gli uomini in borghese del nucleo operativo speciale hanno fermato l’acquirente, che ha consegnato un involucro di cocaina appena acquistato. Il pusher, O.E. 31 anni, è stato quindi fermato dagli agenti in piazza Castello e portato al distaccamento della polizia locale, dove gli sono stati sequestrati 70 euro in contanti, proventi dell’attività di spaccio. Il 31enne è stato dunque denunciato a piede libero per il reato di spaccio, mentre l’acquirente è stata segnalata alla Prefettura. Altri controlli in zona hanno portato all’identificazione di altri quattro soggetti, sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Soggetti, tutti segnalati alla Prefettura.

Le sostanze stupefacenti e i contanti trovati durante i controlli sono stati posti sotto sequestro penale.