Vicenza, controlli in stazione e treni: oltre 4.000 persone identificate, tre arresti e nove denunce

Nel mese di gennaio, la Polizia Ferroviaria di Vicenza ha intensificato i controlli all’interno della stazione ferroviaria del capoluogo, nelle stazioni limitrofe e a bordo treno, identificando complessivamente 4.139 persone. L’attività ha portato all’arresto di tre individui e alla denuncia in stato di libertà di altri nove per vari reati, tra cui resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, possesso di documenti falsi e violazioni delle norme sul soggiorno nel territorio nazionale.

Tra gli episodi più rilevanti, il 1° gennaio gli agenti hanno arrestato un 52enne cinese su cui pendeva un ordine di custodia cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria di Milano. L’uomo, condannato a cinque anni di reclusione e a una multa di 1.500 euro per rapina e sequestro di persona, è stato condotto nel carcere di Vicenza.

Il 23 gennaio una 60enne moldava è stata fermata in stazione con una carta d’identità rumena falsa. Arrestata per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, è stata rimessa in libertà dopo la convalida del fermo e denunciata per clandestinità. Ha concordato con l’Ufficio Immigrazione della Questura di lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni.

Nello stesso giorno, un 30enne algerino residente in provincia di Trento ha opposto resistenza agli agenti dopo essere stato fermato per aver tentato di viaggiare senza biglietto. Arrestato in flagranza, è stato rilasciato con obbligo di firma due volte a settimana presso i Carabinieri di Trento, in attesa del processo fissato tra due settimane.

Si ricorda che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale delle persone coinvolte sarà accertata solo con sentenza definitiva.