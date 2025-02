Vicenza – Chiude per lavori strada della Paglia (per due mesi)

Lavori stradali di V-Reti, chiusura temporanea per strada della Paglia a Bertesina

Chiusura della carreggiata prevista a partire dal 17 febbraioLavori stradali a Bertesina per la manutenzione straordinaria dei sottoservizi del gas metano. Da lunedì 17 febbraio, e non oltre il 18 aprile, è dunque prevista la chiusura temporanea della carreggiata di strada della Paglia, nel tratto compreso tra l’incrocio con strada di Bertesina a quello con via Cappelletti.Nel tratto interessato dai lavori, che saranno eseguiti da una ditta per conto di V-Reti, sarà assicurata la circolazione veicolare dei frontisti in sicurezza e sarà sempre garantito il transito dei pedoni in sicurezza sul marciapiede.